المهاجرين العالقين على الحدود.. غامبيا تتحرك لاستعادة مواطنيها

عجَّل مقطع فيديو متداول لعالقين في تونس قرب الحدود الليبية من تحركات وزارة خارجية غامبيا لاستعادة 296 مهاجرا من مواطنيها في عدة دول، أكثر من نصفهم كانوا عالقين في ليبيا.

وأعلنت الوزارة، في بيان، أمس الأحد إعادة 156 غامبيا في 24 يونيو من ليبيا، تقطعت بهم السبل هناك، إضافة إلى 140 آخرين أوقفتهم السلطات في السنغال وموريتانيا والمغرب، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأشارت إلى أنّ «تداول مقطع فيديو مقلق لمهاجرين عالقين في تونس على مواقع التواصل الاجتماعي»، مؤكدة عملها عن كثب «للتحقق من أعدادهم وجنسياتهم في إطار إجراءات الإجلاء».