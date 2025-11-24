الموارد المائية تبحث تعزيز التعاون مع اليونسكو لتقييم السدود

عُقد صباح الأحد، 23 نوفمبر 2025م، اجتماع بمقر وزارة الموارد المائية مع وفد من منظمة اليونسكو، بهدف مناقشة العرض الفني المقدم من المنظمة والمتعلق بتقييم السدود القائمة في مختلف مناطق البلاد.

ترأس الاجتماع المهندس محمد محمود امقوري، مدير مكتب الوكيل العام بالوزارة، بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم مدير مكتب المتابعة، مدير إدارة السدود، ورئيس وحدة الدعم الفني، إلى جانب ممثل منظمة اليونسكو الدكتور صلاح عويدات.

تناول الاجتماع عرضًا فنيًا شاملاً حول برنامج تقييم السدود، حيث تم مناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية للبرنامج، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون بين الوزارة ومنظمة اليونسكو في مجال تعزيز قدرات فرق العمل الوطنية. كما تم التركيز على تحسين منظومات الرقابة والسلامة الإنشائية للسدود في البلاد.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة الموارد المائية على تعزيز قطاع السدود من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية المتوفرة، وذلك لضمان استدامة الموارد المائية وحماية البنية التحتية الحيوية.