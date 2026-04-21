«الموارد المائية» تبحث مع شركة تركية تطوير مشاريع «تحلية المياه»

بحث وزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس حسني محمد عويدان، يوم الاثنين 20 أبريل 2026، مع وفد من Aquamatch التركية، سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع المياه داخل ليبيا، في إطار توجه حكومي نحو تطوير هذا القطاع الحيوي.

وجاء اللقاء ضمن مساعي وزارة الموارد المائية إلى توسيع الشراكات مع الشركات الدولية المتخصصة، بهدف دعم تنفيذ مشاريع استراتيجية تعزز الأمن المائي وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد وزير الموارد المائية أهمية الانفتاح على الخبرات العالمية في مجالات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي، مع التركيز على بناء شراكات عملية فعالة تشجع الاستثمار في القطاعين العام والخاص، بما ينعكس على تحسين كفاءة البنية التحتية المائية.

وأشار إلى أن تطوير قطاع المياه يمثل أولوية وطنية، في ظل تزايد الحاجة إلى حلول مستدامة تضمن توفير مصادر مياه آمنة، وتدعم خطط التنمية في مختلف المناطق.

من جانبه، استعرض ممثل شركة Aquamatch خبرات الشركة وتخصصاتها، موضحًا نشاطها في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في المجال الزراعي، إلى جانب التقنيات الحديثة التي تعتمدها في تحلية المياه.

وأكد استعداد الشركة لتنفيذ مشاريع مشتركة داخل ليبيا في مجالي التحلية ومعالجة مياه الصرف، بما يتماشى مع احتياجات القطاع ويسهم في تعزيز الاستدامة البيئية.



