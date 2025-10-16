«الموارد المائية» تبحدث الاستعدادات لفصل الشتاء وجاهزية السدود

في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الأمطار ومتابعة الإجراءات الوقائية لمواجهة التقلبات الجوية، شاركت جوزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية ممثلةً بالمهندس سالم إبراهيم الشريف، مدير إدارة السدود بالوزارة وعضو اللجنة الوطنية للطوارئ، في الاجتماع الأول للجنة الطوارئ والاستجابة السريعة، الذي عُقد اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 في ديوان المجلس البلدي قصر بن غشير.

وناقش الاجتماع، الذي ضم عددًا من الجهات الأمنية والخدمية، آلية تشكيل لجنة دائمة للطوارئ تتولى متابعة مجرى الوادي وتقييم أعمال الشركة المنفذة لأعمال التنظيف. كما تم وضع خطة استجابة سريعة للتعامل مع أي تغيرات جوية مفاجئة قد تحدث مع اقتراب موسم الشتاء.

وأكد المهندس سالم إبراهيم الشريف خلال مشاركته في الاجتماع على أهمية التنسيق المسبق بين وزارة الموارد المائية والبلديات والأجهزة الأمنية لضمان كفاءة تصريف مياه الأمطار وتقليل مخاطر الفيضانات.

كما أشار إلى أن إدارة السدود تتابع بشكل مستمر أوضاع الوديان والسدود في نطاق مسؤولياتها لضمان استدامة عملها خلال فصل الشتاء.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المشتركة بين الجهات المعنية لتعزيز الجاهزية والاستجابة السريعة لحماية الأرواح والممتلكات من أي مخاطر قد تنجم عن الفيضانات أو التقلبات الجوية الحادة التي قد تشهدها البلاد خلال الموسم الشتوي.

كما نفذت المنطقة المائية الوسطى في إطار جهود وزارة الموارد المائية أعمال تنظيف شاملة لسد وادي لبدة، حيث تم إزالة الحشائش والنباتات الزاحفة ومخلفات الأتربة المتراكمة حول السد ومجرى الوادي.

وتهدف هذه الأعمال إلى تحسين قدرة السد على تجميع مياه الأمطار وتقليل مخاطر الفيضانات، إضافة إلى ضمان جاهزية السد قبل حلول فصل الشتاء.

وتُعد هذه الأعمال جزءًا من خطة المتابعة الدورية للسدود التي تنفذها وزارة الموارد المائية، في إطار برنامجها الهادف إلى تعزيز حماية المنشآت المائية ودعم جهود التكيف مع التقلبات المناخية والحد من مخاطر الفيضانات في البلاد.