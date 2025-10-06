الموارد المائية تتابع أوضاع السدود في المنطقة الغربية والوسطى

في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع السدود من قبل وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، قدم المهندس سالم الشريف مدير إدارة السدود إحاطة حول الحالة الراهنة للسدود بالمنطقة الغربية، حيث أوضح أن سد وادي المجينين يحتوي حالياً على 1,583,250 متر مكعب من المياه من أصل سعة إجمالية تقدر بـ 58 مليون متر مكعب.

كما سجل سد وادي غان في يوم السبت 4 أكتوبر 2025م كمية مياه منسابة تقدر بـ 247,128 متر مكعب، ليبلغ المخزون الحالي فيه 3,090,372 متر مكعب من أصل سعة إجمالية تبلغ 30 مليون متر مكعب.

وأشار المهندس الشريف إلى أنه تم صباح يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025م انقطاع التيار الكهربائي عن موقع سد وادي غان نتيجة عطل في مفتاح بقوة 400 فولت المسؤول عن فصل الشبكة العامة عن الموقع، لكن بفضل جهود فرقة الصيانة، تم استبدال المفتاح وإعادة التيار الكهربائي بنجاح تحت إشراف إدارة السدود، مثمناً جهود الفرق الفنية في استجابة سريعة وميدانية لضمان استمرار أعمال المراقبة والتشغيل.

وفي سياق متابعة السدود الأخرى، قدم المهندس عبدالسلام العيلة إحاطة حول الوضع المائي للسدود في المنطقة الوسطى.

وأوضح أن سد وادي كعام يحتوي حالياً على 12,300,000 متر مكعب من المياه، في حين أن سدود وادي لبدة، وادي داكار، وادي تبريت تشهد حالة جفاف تام دون تسجيل أي مياه منسابة، بينما سد وادي الوشكة يحجز كمية بسيطة من المياه أسفل المسطرة.

وأكدت الوزارة استمرار التنسيق بين إدارة السدود والمشرفين بالمواقع المختلفة وإدارة المناطق المائية، في إطار خطة الوزارة لمراقبة حالة السدود بشكل دوري وتحسباً لأي مستجدات خلال موسم الأمطار.