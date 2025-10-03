متابعة أوضاع السدود بالمنطقة الغربية ومستويات التخزين

أكد مدير إدارة السدود بوزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية المهندس سالم الشريف، متابعة الوزارة المستمرة لحالة التخزين المائي في السدود بالمنطقة الغربية.

وأشار الشريف إلى أن الكميات المخزنة حالياً في السدود جاءت كالتالي:

سد وادي المجينين: 1,600,300 متر مكعب

سد وادي غان: 2,843,244 متر مكعب

سد وادي زارت: حالة شبه جافة

وأوضح أنه لم يتم تسجيل أي سيلان في روافد الوديان ضمن مساحات التجميع أمام هذه السدود حتى الآن، مشدداً على وجود فنيي مراقبة مناوبين يعملون على متابعة الوضع بشكل مستمر.

كما أكد الشريف أن الوضع الأمني في سدود وادي غان ووادي المجين مستقر، وأن شبكة الكهرباء تعمل بشكل منتظم دون انقطاع.