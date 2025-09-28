«الموارد المائية» تتابع الوضع التشغيلي لسدّي «وادي المجينين وغان»

نفّذ مدير إدارة السدود بوزارة الموارد المائية في حكومة الوحدة الوطنية، زيارة ميدانية إلى موقعي سد وادي المجينين وسد وادي غان، حيث كان برفقته مهندسون مختصون من شركة Fermak التركية بالإضافة إلى المشرفين على المواقع.

وخلال الزيارة، تم استعراض الجوانب الإنشائية للسدين، بما في ذلك معدات التشغيل، كما تم مناقشة التحديات المحتملة التي قد تواجه السدين نتيجة التقلبات الجوية المفاجئة المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وأطلع الفريق الهندسي لشركة Fermak على الأوضاع الميدانية، مؤكدين التزامهم بأخذ الملاحظات الفنية بعين الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي.

وشدّد مدير إدارة السدود على أهمية الإسراع في تقديم تقرير شامل ومفصل يقيم الوضعين الإنشائي والتشغيلي للسدين، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة تشغيلهما وسلامتهما في مواجهة الظروف الجوية المتغيرة.