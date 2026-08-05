الموارد المائية تبدأ الاستعدادات لـ«موسم الأمطار».. متابعة جاهزية شبكات التصريف

ترأس وزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية حسني عويدان، صباح الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2026، اجتماعًا بمقر الوزارة لمتابعة أعمال تهيئة وتنظيف منظومة تصريف مياه الأمطار، ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الأمطار 2026 – 2027.

وذكرت وزارة الموارد المائية أن الاجتماع شهد مشاركة مدير إدارة المشروعات، ومدير إدارة التخطيط بديوان الوزارة، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، إلى جانب عدد من المهندسين والفنيين التابعين للشركة.

وناقش الاجتماع خطة العمل الخاصة بأعمال صيانة وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تقييم مستوى جاهزية المنظومة، بهدف ضمان كفاءة تشغيلها والحد من تجمعات المياه خلال فترات هطول الأمطار.

واستعرض المشاركون الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة بتنفيذ أعمال الصيانة، بما يسهم في تسهيل سير العمل وتعزيز التنسيق بين وزارة الموارد المائية والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، لضمان تنفيذ المهام وفق الخطط الموضوعة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير الموارد المائية حسني عويدان أهمية الالتزام بتنفيذ أعمال التنظيف والصيانة وفق الجداول الزمنية المحددة، مع ضرورة تكثيف الجهود واستمرار التعاون بين الجهات ذات العلاقة، لضمان جاهزية منظومة تصريف مياه الأمطار قبل بداية الموسم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الخطط الاستباقية التي تنفذها وزارة الموارد المائية بشكل سنوي، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية الخاصة بتصريف مياه الأمطار، وتقليل مخاطر تجمع المياه داخل المدن، وتحسين قدرة الشبكات على التعامل مع كميات الأمطار خلال الموسم المقبل.