الموارد المائية تتابع كفاءة «مرافق المياه» بالمنطقة الوسطى

تابع وزير الموارد المائية في حكومة الوحدة الوطنية حسني عويدان سير العمل بعدد من مرافق قطاع المياه والصرف الصحي في المنطقة الوسطى، في إطار متابعة أداء المؤسسات الخدمية وتعزيز استقرار الإمدادات المائية وتحسين البنية التحتية.

وشملت الجولة مقر إدارة شركة المياه والصرف الصحي، ومحطة اقزير للصرف الصحي ومياه الأمطار، إضافة إلى بئر مياه الشرب بمنطقة مرباط.

وخلال متابعته لأعمال مقر إدارة الشركة، اطّلع الوزير على مستوى الأداء الإداري والفني، وسير تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب الجهود المبذولة لضمان استمرارية الخدمات ورفع كفاءتها.

كما تفقد حسني عويدان محطة اقزير للصرف الصحي ومياه الأمطار، حيث تستقبل المحطة وتضخ نحو 10 آلاف متر مكعب يوميًا من مياه الصرف الصحي، فيما تصل قدرتها الاستيعابية لمياه الأمطار إلى نحو 12 ألف متر مكعب يوميًا، ما يعكس دورها الحيوي في دعم البنية التحتية وتعزيز الجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية.

وفي السياق ذاته، اطّلع الوزير على بئر مياه الشرب بمنطقة مرباط، الذي أُنشئ في مايو 2022 عبر الجهاز التنفيذي لحفر آبار المياه، وتبلغ إنتاجيته نحو 22 مترًا مكعبًا في الساعة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم مصادر المياه وتحسين استقرار الإمدادات المائية في المنطقة.