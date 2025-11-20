«الموارد المائية» تتفقد السدود في المنطقة الغربية

تواصل وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، تنفيذًا لتعليمات الوكيل العام المكلف عبدالسلام جاد المولى، أعمالها الميدانية لمتابعة جريان مياه الوديان بالمنطقة الغربية مع بداية فصل الشتاء والموسم الهيدرولوجي.

وشملت الجولة التفقدية التي نفذها فريق إدارة السدود برفقة مدير إدارة السدود عدداً من الوديان بمنطقة التجميع العليا من العربان شرقاً وحتى الرابطة غرباً، بينها وادي قداف الدم، وادي غان، ووادي الزقوم، بالإضافة إلى معاينة العبارات والقناطر لتحديد نقاط الضعف ووضع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

كما تم تفقد سد الهيرة القديم والسد الروماني المجاور له، وسد وادي زارت، مع الوقوف على العبارات التي تعيق انسيابية المياه، والتأكيد على معالجتها لضمان جاهزية المنشآت خلال موسم الأمطار.

ورافق فريق إدارة السدود رؤساء فروع ومراكز الشرطة الزراعية بعدة مناطق، وعضو المجلس البلدي بككله، وعدد من الفرق الأمنية المرافقة، حيث تم الاتفاق على اتخاذ تدابير تنظيمية وفنية لمعالجة العوائق وتحسين جاهزية السدود.