«الموارد المائية» تحذر السكان من الاقتراب لمناطق تجمع المياه

أعلنت وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية متابعة تطورات الوضع في سد وادي القطارة الثانوي بعد وصول منسوب المياه إلى 170.0 متراً عند الساعة 7:00 صباحًا، مع تسجيل كمية تخزين تقارب 1,500,000 متر مكعب.

وبحسب الإفادات الفنية من مشرفي السدود، ومدير إدارة المناطق المائية، ومدير إدارة السدود، بدأ المفيض الأول للسد بالعمل تلقائيًا عند بلوغ السعة المقررة للتصريف، فيما يبقى المفيض الثاني جاهزًا للتشغيل عند تجاوز السعة التخزينية القصوى.

وأشار مشرف السد إلى أن الإجراءات الاحترازية العاجلة تم اتخاذها من قبل الجهات المختصة في محيط الوادي، وتم إبلاغ السكان المحليين بضرورة الابتعاد عن مجرى الوادي ومناطق تجمع المياه حرصًا على السلامة العامة.

وأكدت إدارة المناطق المائية أن الوضع يحتاج إلى متابعة دقيقة خلال الساعات القادمة، وأن الفرق الفنية موجودة في الموقع لمراقبة أي تغيّرات قد تستدعي تدخلاً إضافيًا، مشددة على المواطنين الالتزام بالتعليمات الرسمية وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة والوديان.

وأعربت إدارة السدود عن شكرها وتقديرها لفرق التشغيل والمراقبة، وخاصة مشرفي السد، على جهودهم المستمرة واستجابتهم السريعة منذ يوم أمس لضمان سلامة السدّين والمنطقة المحيطة.

وسد وادي القطارة الثانوي يعد أحد المنشآت المهمة لإدارة الموارد المائية في المنطقة، ويلعب دورًا أساسيًا في حماية المناطق السكنية والزراعية من الفيضانات، كما يعكس ارتفاع منسوب المياه الحالي غزارة الأمطار الأخيرة.