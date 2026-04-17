تقلبات جوية و«أمطار رعدية» بمناطق الشمال.. الموارد المائية تحذر

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن حالة الطقس في ليبيا تشهد خلال يوم الجمعة 17 أبريل 2026 تكاثرًا للسحب على فترات متقطعة في أغلب مناطق شمال البلاد، مع سقوط أمطار متفرقة خاصة في مناطق الشمال الشرقي.

وأوضح المركز أن الأمطار تكون أكثر غزارة على المناطق الممتدة من المرج إلى درنة، إضافة إلى مناطق جنوب الجبل الأخضر والبطنان، حيث يُتوقع أن تصاحبها خلايا من السحب الرعدية، ما قد يؤدي إلى تجمع المياه في المناطق المنخفضة واحتمال جريان بعض الأودية والسيول المحلية.

وأشار إلى أن الأجواء تبقى باردة نسبيًا على أغلب مناطق البلاد خلال اليوم، مع نشاط متقطع للرياح خاصة في مناطق الخليج والشمال الشرقي، إضافة إلى مناطق الواحات، ما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة في بعض المناطق.

وبيّن المركز أن السحب الممطرة تبدأ في الانقشاع تدريجيًا اعتبارًا من يوم غد، مع تحسن ملحوظ في حالة الطقس واعتدال تدريجي في درجات الحرارة على أغلب المناطق، على أن يستمر هذا الاستقرار حتى منتصف الأسبوع.

وفي النشرة التفصيلية، أوضح المركز أن مناطق رأس جدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستشهد سماءً قليلة السحب مع فرص لزخات خفيفة من الأمطار على بعض المناطق الساحلية، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 17 و23 درجة مئوية.

أما في مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، فتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة أحيانًا، مع نشاط للرياح الشمالية الغربية، ودرجات حرارة تتراوح بين 15 و21 درجة مئوية.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب مع درجات حرارة بين 23 و27 درجة مئوية، بينما تشهد مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة أجواء مستقرة نسبيًا مع نشاط للرياح قد يسبب إثارة الأتربة والرمال.

وحذرت وزارة الموارد المائية الليبية المواطنين من احتمال جريان الأودية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة، داعية إلى توخي الحيطة والابتعاد عن مجاري السيول في المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار.