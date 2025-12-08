الموارد المائية تُحذّر من الأمطار الرعدية وتجمع المياه

تواصل وزارة الموارد المائية في ليبيا تحذيراتها للمواطنين جراء استمرار تأثير المنخفض الجوي على مناطق الشمال الشرقي من البلاد، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة مصحوبة أحيانًا بعواصف رعدية خلال اليومين المقبلين.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن الفرصة ما زالت مهيأة لسقوط أمطار على مناطق المرج، الجبل الأخضر، درنة، وطبرق، وصولاً إلى أقصى الساحل الشرقي، حيث قد تتسبب هذه الأمطار في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

وفي الوقت نفسه، ستشهد مناطق الشمال الغربي تكاثر السحب، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة خاصة على المناطق الممتدة من طرابلس إلى سرت. وتوقع المركز أن تبدأ حالة الطقس في التحسن التدريجي اعتبارًا من يوم الغد، بعد ابتعاد المنخفض باتجاه مصر.

الوزارة تدعو إلى الحذر

وأهابت وزارة الموارد المائية بالمواطنين توخي الحيطة والحذر، مشيرة إلى ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع المياه و مجاري الأودية، وعدم عبور الطرق المغمورة. كما دعت الوزارة إلى متابعة التحديثات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة بانتظام، لضمان السلامة والوقاية من أي مخاطر محتملة نتيجة الظروف الجوية الحالية.

من جانبها، أكدت الوزارة أن الوضع سيشهد تحسنًا تدريجيًا في الأيام القادمة مع انتهاء تأثير المنخفض الجوي. وطلبت الوزارة من جميع المواطنين التزام تعليمات السلامة العامة لتجنب أي حوادث أو أضرار.