«الموارد المائية» تحذر من تقلبات جوية وأمطار متفرقة

بناءً على التنبيه الصادر عن المركز الوطني للأرصاد الجوية بشأن تطورات الحالة الجوية، أعلنت وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية عن استمرار التقلبات الجوية على مناطق الشمال، حيث من المتوقع أن تستمر الفرصة لسقوط أمطار متفرقة من اليوم الثلاثاء 2025/11/04م وحتى اليومين القادمين.

وتتوقع الأرصاد أن تكون الأمطار متوسطة إلى جيدة الشدة اليوم وغداً على بعض مناطق الشمال الشرقي، خاصة على الساحل الممتد من الخليج وسهل بنغازي، مرورًا بمناطق الجبل الأخضر ودرنة وصولًا إلى أقصى الساحل الشرقي، مما قد يؤدي إلى تجمع مياه الأمطار في الأماكن المنخفضة، كما من المتوقع أن تشمل الأمطار المتفرقة بعض مناطق الشمال الغربي، ولكن بنسبة أقل.

وفي ضوء ذلك، دعت وزارة الموارد المائية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، ومتابعة التحذيرات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

كما نصحت بتجنب المرور أو التواجد في مجاري السيول والمناطق المنخفضة أثناء هطول الأمطار.