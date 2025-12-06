الموارد المائية ترفع جاهزية الأودية والسدود في طرابلس لمواجهة السيول

باشرت وزارة الموارد المائية جولة ميدانية موسّعة لرصد أوضاع الأودية ومصبات السيول في نطاق طرابلس الكبرى، بهدف تقييم جاهزية البنية المائية لمواجهة التقلبات الجوية الأخيرة.

وأوضح الوكيل العام للوزارة والمكلّف بتسيير مهامها، عبدالسلام نصر جاد المولى، أن الجولة شملت عدداً من المواقع المائية والإنشائية الرئيسية، من بينها مجرى وادي الربيع والحوض المقترح اعتماده كحل مؤقت لتقليل مخاطر تدفقات السيول، إضافة إلى معاينة عبّارة القيو وتقييم كفاءة العبارات على طريق المنارة وطريق الدويبات بقصر بن غشير.

كما شملت الجولة الوقوف على جاهزية سد الحكائمية التعويقي، ومراجعة مسار خط الغاز الممتد داخل مجرى وادي الخروع، إلى جانب متابعة معطيات الجريان عند نقطة التقاء فرعي الخروع الشرقي والغربي، ومعاينة الموقع المقترح لإنشاء سد البرغوثية ضمن خطة الحماية المتوسطة والبعيدة المدى.

واطلع الفريق أيضاً على أداء مفيض الجيلاني، وحالة سد وادي المجينين، إضافة إلى تقييم عبّارة وادي الحمام أحد الروافد الرئيسة لوادي المجينين، ومراجعة أوضاع عدد من الأودية الواقعة ضمن طوق العاصمة لتعزيز مستوى الجاهزية والتنسيق الفني بين الجهات المختصة.

ورافق الجولة فريق إدارة السدود، ورئيس جهاز الشرطة الزراعية بالنواحي الأربعة، ورؤساء مركزي الشرطة الزراعية في قصر بن غشير وسوق الخميس أمسيحل، إلى جانب وحدتي المرور ببلديتي السائح وسوق الخميس أمسيحل، ونقطة شرطة بلدية العواتة، وعدد من منتسبي الأجهزة الأمنية.

وأكد عبدالسلام نصر جاد المولى أن الجولة تأتي ضمن المتابعة الدورية للمنشآت المائية ومجاري الأودية، وتهدف إلى رفع جاهزية الجهات المختصة وتحسين التنسيق الفني خلال فترة التقلبات الجوية.

تأتي هذه الجولة في ظل زيادة المخاطر المتعلقة بالسيول والفيضانات في العاصمة، لا سيما مع ارتفاع معدلات الأمطار المفاجئة في الخريف والشتاء، ما يجعل مراقبة الأودية والسدود أمراً حيوياً لتقليل الخسائر وحماية الممتلكات العامة والخاصة.