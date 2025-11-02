الموارد المائية تعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة أداء إدارات المناطق

عُقد صباح اليوم اجتماع موسع بمقر وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة وكيل الوزارة المكلف بتسيير مهام الوزارة، وبحضور عبدالسلام العيلة مدير إدارة المناطق المائية، ومديري المناطق المائية على مستوى البلاد: زايد القديم مدير المنطقة المائية الغربية، يوسف عباس مدير المنطقة المائية الجنوبية، عبدالمنعم الدقيني مدير المنطقة المائية الوسطى، وطه بوفيله مدير المنطقة المائية الجنوبية الشرقية.

واستُعرض خلال الاجتماع أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه إدارات المناطق المائية في مختلف المناطق، خصوصاً الجوانب الإدارية والفنية والتشغيلية، إضافةً إلى مناقشة الحلول العملية والتدابير العاجلة لتعزيز كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة في إدارة الموارد المائية.

وأكد وكيل الوزارة أهمية التنسيق المستمر بين الإدارة العامة والمناطق المائية لضمان سرعة الاستجابة للتحديات الميدانية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة في إدارة واستدامة الموارد المائية.

في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد خطة تنفيذية عاجلة تتضمن الإجراءات ذات الأولوية لمعالجة التحديات القائمة ومتابعة تنفيذها بشكل دوري من قبل إدارة المناطق المائية بالتنسيق مع ديوان الوزارة.