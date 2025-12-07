«الموارد المائية» تواصل متابعة حالة الصرف في مدينة زليتن

أعلنت وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية أن الفريق الفني المكلف من اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (30) لسنة 2024 بدأ أعماله الميدانية في المرحلة الثالثة من دراسة حالة الصرف وارتفاع المياه الأرضية في مدينة زليتن.

وأشرف المهندس سليمان عبود على زيارة ومعاينة أكثر من 15 موقعًا متضررًا، ونفذ الفريق عمليات رصد تفصيلية لحوالي 40 نقطة لقياس مستويات المياه الأرضية ومتابعة حالة الصرف. كما أُجريت تجارب حقلية لفهم ديناميكية ارتفاع المياه وسرعة استجابة التربة، وتحديد مناطق دراسة التربة التي ستُنفّذ ضمن المرحلة الثالثة من برنامج دراسة الصرف.

وتأتي هذه الجهود في إطار متابعة الوضع الحالي واقتراح حلول فنية عاجلة ومستدامة لمعالجة مشاكل الصرف وارتفاع المياه الأرضية في زليتن، بهدف حماية الممتلكات وضمان استدامة الموارد المائية.

وأعرب أعضاء الفريق عن شكرهم لجهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي بمنظومة الحساونة الجفارة – موقع زليتن، ومكتب شركة المياه والصرف الصحي بزليتن لتقديمهم الدعم والمساعدة في تسهيل تنفيذ مهام الفريق.

وتواجه مدينة زليتن منذ سنوات تحديات متزايدة بسبب ارتفاع مستويات المياه الأرضية، ما يؤدي إلى ضعف شبكات الصرف وتهديد البنية التحتية، خاصة في مناطق الأحياء السكنية والمشاريع الخدمية.

وتعمل وزارة الموارد المائية على تنفيذ برامج دراسات متكاملة لتحديد مناطق الخطر واقتراح حلول مستدامة، بما يضمن حماية المدينة والمناطق المحيطة واستدامة الموارد المائية في مواجهة التغيرات البيئية والاحتياجات التنموية المتزايدة.