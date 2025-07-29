الموارد المائية تُثمّن جهود «النفط وأكاكوس» في تعزيز سلامة السدود

أشادت وزارة الموارد المائية بالتعاون المثمر مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكاكوس للعمليات النفطية، وذلك في إطار إنجاز أعمال صيانة صمامات سد وادي غان، أحد المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تعزيز سلامة السدود وحماية البنية التحتية المائية في البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل وزارة الموارد المائية والمكلّف بتسيير مهام الوزارة، عبدالسلام نصر جاد المولى، لوفد من ممثلي المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكاكوس، حيث ثمّن مستوى الشراكة “النموذجية” بين الطرفين، مؤكداً أهمية استمرار هذا التعاون في مشاريع مستقبلية تخدم التنمية المستدامة وتحافظ على الموارد المائية الوطنية.

وأقيمت بالمناسبة مراسم تكريم بمقر الوزارة، تم خلالها منح شهائد تقدير للمؤسسة الوطنية للنفط، وشركة أكاكوس، ومشرفي السدود المعنيين، تقديراً لجهودهم في إنجاح المشروع.

كما شمل التكريم مكتب الإعلام والتواصل بالوزارة، تقديراً لدوره في تطوير العمل الإعلامي وتعزيز التواصل المؤسسي، حيث أُشيد بمساهمات موظفي المكتب، إلى جانب تكريم المهندسة هناء محمد الشريف، مديرة المكتب، عرفاناً بدورها الفعّال في الارتقاء بالأداء الإعلامي للوزارة.

وأكد الوكيل في كلمته التزام الوزارة بمواصلة تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية، بما يحقق الأهداف المشتركة ويخدم المصلحة العامة، مشيراً إلى أن مشروع صيانة سد وادي غان يعد نموذجاً ناجحاً للعمل التكاملي بين مؤسسات الدولة.