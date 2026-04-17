الموارد المائية: خطة عمل لمعالجة «ارتفاع المياه» في زليتن

أعلنت وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، تنفيذ زيارة ميدانية إلى مدينة زليتن، لبحث حلول فنية عاجلة لمشكلة ارتفاع منسوب المياه، وذلك بتوجيهات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة، وفق ما أفادت به الوزارة في بيان رسمي.

وأوضحت الوزارة أن وزير الموارد المائية المهندس حسني عويدان أجرى الزيارة يوم الخميس 16 ابريل 2026، برفقة فريق فني من شركة Fluvicon النمساوية، وذلك عقب اجتماع تحضيري عُقد يوم الأربعاء لمناقشة الظاهرة ووضع معالجات تقنية مناسبة.

وخلال الزيارة، عُقد اجتماع في مقر بلدية زليتن ضم الوزير ووكيل البلدية ومندوب المنطقة المائية الوسطى، جرى خلاله استعراض مقترح خطة عمل تهدف إلى الحد من ارتفاع مناسيب المياه ومعالجة تداعياتها.

وشملت الجولة الميدانية عددًا من المواقع الحيوية، حيث اطّلع الوفد على الآبار المخصصة لتصريف المياه نحو البحر، إضافة إلى شبكة آبار المراقبة، مع تنفيذ عمليات جمع عينات ميدانية لإجراء التحاليل اللازمة وتقييم الوضع بشكل دقيق.

كما زار الفريق منطقة الرماية، حيث جرى بحث إمكانية إطلاق مشروع تجريبي يعتمد على الحاويات المتنقلة، وهي وحدات معالجة متكاملة تُستخدم لتنقية المياه وإعادة تدويرها، في خطوة تهدف إلى تقديم حلول سريعة وفعّالة للأزمة.

وأكدت الوزارة أن هذه التحركات تأتي ضمن جهود حكومية لمعالجة التحديات البيئية والخدمية التي تواجه المدينة، عبر الاستفادة من الخبرات الدولية والتقنيات الحديثة.

وتعاني مدينة زليتن خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع ملحوظ في منسوب المياه الجوفية، ما تسبب في أضرار للبنية التحتية والممتلكات، وسط مطالبات بإيجاد حلول عاجلة ومستدامة، وتعمل الحكومة على احتواء الأزمة من خلال مشاريع ميدانية وخطط فنية بالتعاون مع شركات متخصصة.