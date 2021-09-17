المواصلات تبحث إعادة تسيير الرحلات الجوية إلى مطار القاهرة

عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، اجتماعاً بالعاصمة المصرية القاهرة، مع وزير الطيران المصري الطيار محمد منار عنبه، وبحضور رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي مصطفى بن عمار، ونائب رئيس سلطة الطيران المدني المصري عصام كشك.

وتم خلال الاجتماع، بحث عدة مواضيع فنية تتعلق بفتح نقاط تبادل استلام الحركة الجوية، وإعادة تسيير رحلات شركات الخطوط الجوية الليبية والأفريقية إلى مطار القاهرة الدولي من المطارات الليبية في المدة القريبة القادمة.

كما تم توقيع اتفاق بين مصلحة الطيران المدني الليبية وسلطة الطيران المدني المصري لتبادل الزيارات للخبراء والتدريب في مجال السلامة والملاحة الجوية وسلامة ومقاييس المطارات والتدقيق في مجال الملاحة الجوية والتحقيق في الحوادث والتراخيص.