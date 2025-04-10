المواصلات تبحث الاستعدادات لافتتاح «مطار طرابلس الدولي»

بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، مع عدد من المسؤولين “مستجدات مشروع تطوير طريق المطار، استعداداً لافتتاح مطار طرابلس الدولي”.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم “رئيس الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، إضافة إلى جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات”.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاستعدادات لافتتاح مطار طرابلس الدولي، حيث “يُعد مشروع تطوير طريق المطار أحد المشاريع الاستراتيجية التي تندرج ضمن الحزمة الأولى من مشاريع “إعمار طرابلس”، وفق وزارة المواصلات”.

وأكد الشهوبي على ضرورة “الإسراع في تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية، مشدداً على أهمية الالتزام بالجودة والمواصفات المعتمدة”.