المواصلات تبحث تحسين قطاع النقل الجوي

عُقِد اليوم الأحد، اجتماع موسع، بمقر وزارة المواصلات في العاصمة طرابلس، للتباحث حول تحسين قطاع النقل الجوي.

وترأس الاجتماع وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وضم كل من وكيل الوزارة لشؤون الديوان والنقل البحري، ووكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي، ووكيل الوزارة لشؤون النقل البري، ورئيس مصلحة الطيران المدني، مع خبراء ومستشاري النقل الجوي.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة سياسات النقل الجوي الحالية والتباحث لوضع عدة حلول ناجعة في مجال النقل الجوي ولتحسين مستوى خدمات شركات الطيران القائمة.

وتطرق الاجتماع إلى دور مصلحة الطيران المدني لمتابعة ولتوفير مستوى الأمن والسلامة، وإعادة حركة الشركات الطيران من وإلى ليبيا.