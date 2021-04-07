المواصلات تبحث تعزيز التعاون مع إسبانيا في مجال النقل الجوي والبحري

اجتمع اليوم الأربعاء، وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران والنقل الجوي هشام ابوشكيوات، بسفير إسبانيا المعتمد لدى ليبيا فرانشيسكو خافيير ومرافقيه من السفارة، بحضور رئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس مصلحة المطارات ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري ورئيس مصلحة النقل البريرئيس لجنة مخطط النقل الشامل في ليبيا ومدير مكتب التعاون الفني.

وتم خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر الوزارة في طرابلس، مناقشة الزيارات التي قام بها المختصين بمصلحة المطارات إلى الشركات وبعض الجهات في إسبانيا للتعرف على المصنعين والشركات في هذا المجال بهدف المساهمة في تطوير وتأهيل المطارات الليبية والرفع من كفاءة الكوادر التابعة لمصلحة المطارات.

كما تم مناقشة التعاون في مجال التغطية الرادارية والملاحة الجوية وكذلك التعاون في مجال الموانئ والنقل البحري.

وخلال هذا الاجتماع تم أيضا مناقشة تسهيل لإجراءات طلبة الطيران التجاري فور تسييل الميزانية الخاصة بهم واستئناف دراستهم.

كما تم استعراض الإجراءات التي قامت بها الوزارة بشأن دراسة مخطط النقل الشامل في ليبيا والتي تمت ترسيتها على شركة جيتينزا الإسبانية.

وحث الوكيل سفير إسبانيا على فتح سفارة إسبانيا لدى ليبيا وذلك لتعزيز التعاون المشترك ولتسهيل غجراءات تأشيرات المواطنين وتوطيد العلاقات بين البلدين.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم بما تم مناقشته والاتفاق عليه بين الطرفين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.