المواصلات تبحث تفعيل الاتفاقيات المُبرمة مع قطر

استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، بمكتبه بديوان الوزارة في طرابلس، سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد محمد الدوسري، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الديوان والنقل البحري وسام الإدريسي، ووكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد السويسي.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء يأتي في إطار ما يجمع البلدين من روابط أخوية وتفعيلا لسبل التعاون المثمر بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الشعبين الشقيقين في ليبيا وقطر وسبل دعمها وتنميتها في مجال المواصلات والنقل.

كما تم التطرق إلى ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الوزير لدولة قطر، حيث جرى التأكيد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجال الطيران والنقل الجوي – وفتح مجالات التدريب، وتخصيص منح دراسية لعدد من الطلبة الليبيين في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أيضا، سُبل تعزيز التعاون المشترك في إمكانية تنفيذ برامج ودورات تدريبية، من خلال تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين، والعمل على تكثيف التعاون وتأهيل عدد من عناصر الليبية في مجال الطيران المدني والمراقبة الجوية والرفع من كفاءة العاملين بالمطارات مما يُحقق مردودا إيجابيًا.

من جانبه، أكد سفير دولة قطر على تطابق وجهات نظر الجانبين في ضرورة عمق وتميز العلاقات، واصفًا إياها بأنها علاقات قوية وتاريخية، وأنه من الضروري العمل على الدفع قدما بالتعاون بمختلف المجالات، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون مثمر بين البلدين، وفق قوله.