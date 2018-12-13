المواصلات تبحث مع سفيرة كندا تفعيل التعاون في مجالات الطيران المدني والنقل الجوي

قامت سفيرة كندا لدى ليبيا هيلاري أدمز والوفد المرافق الأربعء لها بزيارة مقر وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

والتقت السفيرة الكندية خلال الزيارة بوزير المواصلات المفوض ميلاد معتوق، ووكيل ديوان الوزارة وشؤون الطيران والنقل الجوي، ورئيس مصلحة المطارات، ومدير مكتب التعاون الفني المكلف بديوان الوزارة، بالإضافة إلى مدير إدارة التخطيط والمتابعة بديوان الوزارة.

وتم خلال اللقاء الي حضره أيضًا رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الليبية، ومدير عام الخطوط الجوية الإفريقية و مندوب عن وزارة الخارجية، مناقشة كيفية تفعيل برامج التعاون بين ليبيا وكندا في مجالات الطيران المدني والنقل الجوي وخاصة مايتعلق بتدريب الطيارين والمهندسين وغيرها من الكوادر الفنية العاملة في مجال الطيران.

كما تطرق اللقاء إلى فتح آفاق التعاون مع الشركات الكندية المصنعة للطائرات للإستفادة منها في تطوير قطاع النقل الجوي في ليبيا.