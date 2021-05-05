المواصلات تستعرض إجراءات تفعيل مشروع طريق امساعد – رأس إجدير

ترأس وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، يوم الثلاثاء، الاجتماع الذي عقد بالمقر الإداري لجهاز تنفيذ وإدارة طريق امساعد – رأس إجدير.

وحضر الاجتماع رئيس الجهاز ومساعده، ومدراء الإدارات والمكاتب بالجهاز، ورئيس وأعضاء الجانب الليبي باللجنة الليبية الإيطالية المشتركة، ومساعد رئيس مصلحة الطرق والجسور، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن الوزير قوله، إن هذا الاجتماع كان بشأن مشروع الطريق السريع امساعد – رأس إجدير، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل المشروع ولتحديد بداية للتنفيذ ولمعالجة كافة العراقيل والمشاكل التي تواجه بداية المشروع.

كما أكد وزير المواصلات على أنه سيكون في القريب خطوات عملية لبداية المشروع، وفق قوله.

وفي وقت سابق، أكد سفير إيطاليا لدى ليبيا جيوزيبي بتشينو، اتخاذ خطوات عملية للبدء في انجاز الطريق الساحلي الرابط من امساعد إلى رأس إجدير.

اجتماعات … اجتماعات … ترأس وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الاستاذ محمد سالم الشهوبي صباح اليوم الثلاثاء… تم النشر بواسطة ‏مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات‏ في الثلاثاء، ٤ مايو ٢٠٢١