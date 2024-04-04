المواصلات تطلق خطتها لتطوير المنافذ البرية

أعلنت وزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية، اطلاق خطتها لتطوير المنافذ البرية في البلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الأول الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس برئاسة مدير إدارة الدراسات والتخطيط بديوان وزارة المواصلات “عبدالرزاق النعاس” مع رئيس مركز ادارة وتشغيل المنافذ البرية “صلاح علي صالح” بحضور فريق عمل المركز وعدد من مدراء الادارات و الاقسام من الطرفين.

وبحث المجتمعون مقترحا لاستراتيجية عمل الفريق، من خلال سلسلة اجتماعات ستعقد لإعداد خطة حكومة الوحدة الوطنية لتطوير المنافذ البرية الحدودية، لتتحول الى محطات عبور دولية تتوفر فيها المواصفات والمعايير ورفع قدرتها الاستيعابية.