المواصلات تمضي في رفع كفاءة «التدريب البحري»

أعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية عقد اجتماع مشترك بإشراف رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري المهندس محمد سالم السيوي، جمع اللجنة الدائمة لمتابعة تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والخفارة للعاملين بالبحر STCW، وإدارة المعهد العالي لتقنيات علوم البحار صبراتة.

وبحث الاجتماع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لاعتماد المعهد العالي لتقنيات علوم البحار صبراتة كمؤسسة تعليمية بحرية متكاملة، بما يضمن التزامه بالمعايير الدولية المعتمدة من المنظمة البحرية الدولية IMO.

وتركزت المناقشات حول آليات رفع جودة التعليم والتدريب البحري في ليبيا، وإعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي في مختلف التخصصات البحرية.

وتطرق الاجتماع إلى جهود مصلحة الموانئ والنقل البحري الرامية إلى إنشاء أكاديمية للدراسات البحرية، في خطوة تهدف إلى دعم وتطوير القطاع البحري، وتوفير برامج تدريبية متقدمة تستهدف تأهيل الشباب الليبي للعمل في الموانئ وقطاع النقل البحري.

وأوضح المجتمعون أن الأكاديمية المزمع إنشاؤها ستسهم في منح شهادات بحرية معتمدة وفق المعايير الدولية، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الكوادر الليبية للعمل في السوق البحرية الإقليمية والدولية.

وأعرب مدير المعهد العالي لتقنيات علوم البحار صبراتة عن تقديره للجهود التي تبذلها مصلحة الموانئ والنقل البحري في الارتقاء بمستوى التعليم البحري التقني، مؤكدًا التزام المعهد بتطوير برامجه التعليمية بما يتماشى مع المتطلبات العالمية.

وشدد المشاركون في ختام الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات البحرية الليبية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع البحري الوطني وتعزيز حضوره على المستويين الإقليمي والدولي.