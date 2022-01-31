المواصلات تنفي تصريحات «عقيلة صالح» حول منع نواب من السفر إلى طبرق

نفت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، ما جاء في تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال جلسة المجلس اليوم الاثنين، حول منع طائرة النواب من الإقلاع يوم أمس من مطار معيتيقة بطرابلس صوب مدينة طبرق، بحجة عدم وجود مساحة مخصصة للطائرة.

وذكرت الوزارة في بيان، بأنها تابعت تصريحات رئيس مجلس النواب، وما تناقلته وسائل الإعلام بشأن حادثة تأخر الطائرة التابعة لشركة “برنيق” للطيران والتي كانت مخصصة لنقل أعضاء مجلس النواب إلى مدينة طبرق، وما صاحب هذه التصريحات من اتهام للحكومة بتعطيل جلسة مجلس النواب ليوم الاثنين.

وأفادت وزارة المواصلات، بأنه بعد تتبّع خلفيات الحادثة من مصلحتي الطيران المدني والمطارات المختصة بالإشراف على حركة الطيران والمطارات، تبيّن أن سبب تأخر الطائرة هي أمور فنيّة ولوجستية متمثلة في عدم وجود مكان مخصص بساحة مطار معيتيقة الدولي لاستقبال الطائرة، مما تسبب في تأخير الرحلة بشكل مؤقت وفور توفّر المكان تم إعطاء الإذن باستئناف الرحلة.

وأكدت الوزارة أنها جهة تنفيذية تقدم خدماتها لجميع الليبيين، داعية الجميع إلى تحري الدقة والمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات.