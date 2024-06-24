المواصلات توافق على التعاقد لتنفيذ طريق أبو خصاب بطول 43 كم

وافق وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي، على التعاقد لتنفيذ مشروع تنفيذ صيانة وتوسعة الطريق المعبد (أبو خصاب)، المتفرع من الطريق الساحلي – جزيرة ماجر – مثلث بئر دوفان، حنوب زليتن ، بطول (43) كم.

وقالت بلدية زليتن في منشور أمس الأحد، إن الطريق المذكور رئيسي وحيوي، يمر عبر منطقة ماجر إلى المنطقة الصناعية ـ ماجر، وموقع مشروع مدينة زليتن الجديدة ثم إلى مدن بني وليد والجنوب الليبي.

وأكدت البلدية أن المجلس البلدي يعمل بالتواصل والتعاون مع وزارة المواصلات وجهاز مشروعات المواصلات ووزارة الحكم المحلي وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، على تنفيذ المزيد من مشروعات صيانة وتطوير واستحداث الطرق لتطوير شبكة الطرق المعبدة بكافة مناطق البلدية ووفقا للمواصفات المعمول بها في شأن الطرق . ودعت البلدية، المواطنين والجهات الاعتبارية إلى الالتزام بترك الارتداد القانوني وضوابط البناء لجانبي الطرق المعبدة، وفقا للقانون رقم (46) لسنة 1970، بشأن الطرق ولائحته التنفيذية والأوضاع المنظمة للبناء خارج المخططات.