المواطنون أمام فرصة حجز 2000 دولار.. كم تبلغ الأسعار الرسمية؟

أعلنت عدة شركات صرافة ليبية، اليوم الأحد 10 مايو 2026، عن فتح منظومة مصرف ليبيا المركزي لحجز مخصصات الأغراض الشخصية بقيمة 2000 دولار لكل مواطن، مع تحديد أسعار الصرف الرسمية سواء عبر التحويل البنكي أو السحب النقدي.

وشهدت المصارف الليبية اليوم انخفاضًا طفيفًا في أسعار إيداع بطاقات الأغراض الشخصية، وسط طلب متزايد من المواطنين على العملة الأجنبية، في ظل التأكيد على ضرورة توفر رصيد كافٍ قبل الدخول إلى المنظومة لضمان إتمام عملية الحجز بسلاسة.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن الأسعار تعتمد على سعر الصرف الرسمي المعلن، مضيفًا عمولة بنسبة 0.5% لتغطية تكاليف العمليات المصرفية، ليصل إجمالي السعر اليومي إلى 6,36517 دينار مقابل الدولار الواحد، وفق موقع المشهد.

جدول أسعار الأغراض الشخصية – الأحد 10 مايو 2026

الشركة / المصرف سعر التحويل البنكي القيمة (2000$) سعر الكاش القيمة (2000$) الأبرار للصرافة 6.362 12,724 دينار 6.396 12,792 دينار جبال تيبستي للصرافة 6.345 12,690 دينار 6.390 12,780 دينار الأبراج العالمية – مصرف الأمان — — 6.427 12,854 دينار العربية الليبية – مصرف التضامن 6.364 12,728 دينار 6.394 12,788 دينار العربية الليبية – المتحد للتجارة 6.364 12,728 دينار 6.394 12,788 دينار جرمة للصرافة 6.350 12,700 دينار 6.375 12,750 دينار الشاطئ للصرافة – البطاقات — 12,720 دينار — —

تراوحت الأسعار بين 12,690 و12,854 دينار، مع اختلافات طفيفة بين الشركات، ما يعكس تنافسًا محدودًا لضمان خدمات الحجز بأعلى كفاءة ممكنة.

جدول أسعار شحن البطاقات بالمصارف الكبرى

المصرف السعر بالدينار المصرف المتحد 12.731 مصرف التجارة والتنمية 12.781 مصرف الجمهورية / الصحاري / الوحدة 12.781 النوران / اليقين / شمال أفريقيا 12.796 المصرف الإسلامي الليبي 12.821 الأمان / الأندلس / التجاري الوطني 12.831

ويشير التحليل إلى أن المصرف المتحد سجل السعر الأدنى اليوم، فيما استقرت مجموعة من المصارف الكبرى عند سقف 12.831 دينار، في حين تهدف هذه الإجراءات إلى تلبية احتياجات المواطنين من النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بشكل منظم، مع ضبط العمولات وضمان عدالة التوزيع.

وتعد منظومة حجز الأغراض الشخصية جزءًا من الجهود التنظيمية لمصرف ليبيا المركزي لضبط سوق الصرف الأجنبي وتوفير العملة الصعبة للأفراد بطريقة عادلة ومنظمة، في ظل تقلبات أسعار الدولار أمام الدينار الليبي وارتفاع الطلب على النقد الأجنبي.

وتأتي هذه الخطوة بعد عدة محاولات من قبل الشركات والمصارف لتوحيد الأسعار وتقليل الفروقات بين التحويل البنكي والسحب النقدي، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات دون تعطيل عمليات المواطنين.