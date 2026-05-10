المواطنون أمام فرصة حجز 2000 دولار.. كم تبلغ الأسعار الرسمية؟

أعلنت عدة شركات صرافة ليبية، اليوم الأحد 10 مايو 2026، عن فتح منظومة مصرف ليبيا المركزي لحجز مخصصات الأغراض الشخصية بقيمة 2000 دولار لكل مواطن، مع تحديد أسعار الصرف الرسمية سواء عبر التحويل البنكي أو السحب النقدي.
وشهدت المصارف الليبية اليوم انخفاضًا طفيفًا في أسعار إيداع بطاقات الأغراض الشخصية، وسط طلب متزايد من المواطنين على العملة الأجنبية، في ظل التأكيد على ضرورة توفر رصيد كافٍ قبل الدخول إلى المنظومة لضمان إتمام عملية الحجز بسلاسة.
وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن الأسعار تعتمد على سعر الصرف الرسمي المعلن، مضيفًا عمولة بنسبة 0.5% لتغطية تكاليف العمليات المصرفية، ليصل إجمالي السعر اليومي إلى 6,36517 دينار مقابل الدولار الواحد، وفق موقع المشهد.
جدول أسعار الأغراض الشخصية – الأحد 10 مايو 2026
|الشركة / المصرف
|سعر التحويل البنكي
|القيمة (2000$)
|سعر الكاش
|القيمة (2000$)
|الأبرار للصرافة
|6.362
|12,724 دينار
|6.396
|12,792 دينار
|جبال تيبستي للصرافة
|6.345
|12,690 دينار
|6.390
|12,780 دينار
|الأبراج العالمية – مصرف الأمان
|—
|—
|6.427
|12,854 دينار
|العربية الليبية – مصرف التضامن
|6.364
|12,728 دينار
|6.394
|12,788 دينار
|العربية الليبية – المتحد للتجارة
|6.364
|12,728 دينار
|6.394
|12,788 دينار
|جرمة للصرافة
|6.350
|12,700 دينار
|6.375
|12,750 دينار
|الشاطئ للصرافة – البطاقات
|—
|12,720 دينار
|—
|—
تراوحت الأسعار بين 12,690 و12,854 دينار، مع اختلافات طفيفة بين الشركات، ما يعكس تنافسًا محدودًا لضمان خدمات الحجز بأعلى كفاءة ممكنة.
جدول أسعار شحن البطاقات بالمصارف الكبرى
|المصرف
|السعر بالدينار
|المصرف المتحد
|12.731
|مصرف التجارة والتنمية
|12.781
|مصرف الجمهورية / الصحاري / الوحدة
|12.781
|النوران / اليقين / شمال أفريقيا
|12.796
|المصرف الإسلامي الليبي
|12.821
|الأمان / الأندلس / التجاري الوطني
|12.831
ويشير التحليل إلى أن المصرف المتحد سجل السعر الأدنى اليوم، فيما استقرت مجموعة من المصارف الكبرى عند سقف 12.831 دينار، في حين تهدف هذه الإجراءات إلى تلبية احتياجات المواطنين من النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بشكل منظم، مع ضبط العمولات وضمان عدالة التوزيع.
وتعد منظومة حجز الأغراض الشخصية جزءًا من الجهود التنظيمية لمصرف ليبيا المركزي لضبط سوق الصرف الأجنبي وتوفير العملة الصعبة للأفراد بطريقة عادلة ومنظمة، في ظل تقلبات أسعار الدولار أمام الدينار الليبي وارتفاع الطلب على النقد الأجنبي.
وتأتي هذه الخطوة بعد عدة محاولات من قبل الشركات والمصارف لتوحيد الأسعار وتقليل الفروقات بين التحويل البنكي والسحب النقدي، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات دون تعطيل عمليات المواطنين.