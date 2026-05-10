المواطنون أمام فرصة حجز 2000 دولار.. كم تبلغ الأسعار الرسمية؟

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 10 مايو 2026 - 13:00
ليبيا
مصرف ليبيا المركزي

أعلنت عدة شركات صرافة ليبية، اليوم الأحد 10 مايو 2026، عن فتح منظومة مصرف ليبيا المركزي لحجز مخصصات الأغراض الشخصية بقيمة 2000 دولار لكل مواطن، مع تحديد أسعار الصرف الرسمية سواء عبر التحويل البنكي أو السحب النقدي.

وشهدت المصارف الليبية اليوم انخفاضًا طفيفًا في أسعار إيداع بطاقات الأغراض الشخصية، وسط طلب متزايد من المواطنين على العملة الأجنبية، في ظل التأكيد على ضرورة توفر رصيد كافٍ قبل الدخول إلى المنظومة لضمان إتمام عملية الحجز بسلاسة.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن الأسعار تعتمد على سعر الصرف الرسمي المعلن، مضيفًا عمولة بنسبة 0.5% لتغطية تكاليف العمليات المصرفية، ليصل إجمالي السعر اليومي إلى 6,36517 دينار مقابل الدولار الواحد، وفق موقع المشهد.

جدول أسعار الأغراض الشخصية – الأحد 10 مايو 2026

الشركة / المصرفسعر التحويل البنكيالقيمة (2000$)سعر الكاشالقيمة (2000$)
الأبرار للصرافة6.36212,724 دينار6.39612,792 دينار
جبال تيبستي للصرافة6.34512,690 دينار6.39012,780 دينار
الأبراج العالمية – مصرف الأمان6.42712,854 دينار
العربية الليبية – مصرف التضامن6.36412,728 دينار6.39412,788 دينار
العربية الليبية – المتحد للتجارة6.36412,728 دينار6.39412,788 دينار
جرمة للصرافة6.35012,700 دينار6.37512,750 دينار
الشاطئ للصرافة – البطاقات12,720 دينار

تراوحت الأسعار بين 12,690 و12,854 دينار، مع اختلافات طفيفة بين الشركات، ما يعكس تنافسًا محدودًا لضمان خدمات الحجز بأعلى كفاءة ممكنة.

جدول أسعار شحن البطاقات بالمصارف الكبرى

المصرفالسعر بالدينار
المصرف المتحد12.731
مصرف التجارة والتنمية12.781
مصرف الجمهورية / الصحاري / الوحدة12.781
النوران / اليقين / شمال أفريقيا12.796
المصرف الإسلامي الليبي12.821
الأمان / الأندلس / التجاري الوطني12.831

ويشير التحليل إلى أن المصرف المتحد سجل السعر الأدنى اليوم، فيما استقرت مجموعة من المصارف الكبرى عند سقف 12.831 دينار، في حين تهدف هذه الإجراءات إلى تلبية احتياجات المواطنين من النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بشكل منظم، مع ضبط العمولات وضمان عدالة التوزيع.

وتعد منظومة حجز الأغراض الشخصية جزءًا من الجهود التنظيمية لمصرف ليبيا المركزي لضبط سوق الصرف الأجنبي وتوفير العملة الصعبة للأفراد بطريقة عادلة ومنظمة، في ظل تقلبات أسعار الدولار أمام الدينار الليبي وارتفاع الطلب على النقد الأجنبي.

وتأتي هذه الخطوة بعد عدة محاولات من قبل الشركات والمصارف لتوحيد الأسعار وتقليل الفروقات بين التحويل البنكي والسحب النقدي، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات دون تعطيل عمليات المواطنين.

