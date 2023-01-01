الموافقة على انضمام ليبيا للمنظمة العالمية للطاقة

وافق المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للطاقة على انضمام ليبيا لهذه المنظمة لتصبح الدولة (72) العضو بالمنظمة.

وأفادت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية في بيان اليوم الأحد، بأن انضمام ليبيا للمنظمة العالمية للطاقة جاء بناءً على توصية وزارة النفط والغاز وموافقة حكومة الوحدة الوطنية بموجب القرار رقم 976 لسنة 2022م، للانضمام لمنظمة الطاقة العالمية IEF.

وأشارت الوزارة إلى أن ليبيا التي انضمت للمنظمة اعتباراً من شهر ديسمبر 2022م، ستعمل بنشاط وحيوية في المنظمة كما عملت في منظمات الطاقة الأخرى التي انضمت إليها بعد إنشائها وكانت عضواً مؤسساً في العديد من هذه المنظمات.

يُشار إلى أن المنظمة الدولية للطاقة (IEF) هي منظمة دولية غير حكومية (NGO)، أنشئت في عام 1989م، وتضم مجموعة غير سياسية من العلماء والباحثين والمهندسين وغيرهم، من جميع أنحاء العالم، لهدف تجميع الموارد والعمل معا، ولتسهيل تبادل البحوث والتكنولوجيا، مع التركيز بشكل خاص على البلدان النامية لتعزيز بناء قدرات الموارد البشرية في جميع مجالات الطاقة والبيئة.