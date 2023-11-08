الموافقة على تنفيذ 1088 مشروعاً في كافة البلديات

أكد وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، أنه تمت الموافقة على تنفيذ 1088 مشروعا يحقق أهداف التنمية المحلية في كافة البلديات وفق المخصصات المعتمدة للعام 2022م.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” موضحا أن هذه المشاريع تتلخص في الطرق والمياه والصرف الصحي والإنارة والساحات الرياضية والصيانات السريعة وتوريد معدات النظافة.

كما تمj مناقشة عدد من ملفات الإدارة المحلية، والتصور العام لإنشاء المقاطعات، والمساهمة في تفعيل الإدارة المحلية.

وشدد الدبيبة خلال الاجتماع، على ضرورة تنسيق الجهود، لتفعيل الإدارة المحلية ونقل الاختصاصات للبلديات، لتستطيع بدورها تقديم الخدمات بشكل مباشر للمواطنين.

بدوره أوضح التومي أن الوزارة ستستكمل مشروع التحول الرقمي، وتحويل كافة الإجراءات إلى الصيغة الإلكترونية حتى تتمكن كل البلديات من متابعة إجراءاتها نهاية شهر نوفمبر الجاري.