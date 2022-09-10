الموافقة على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، حصول مصرف ليبيا المركزي على موافقة مجلس النّواب في الصرف على مشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2022 – 2023م.

وأفادت الوزارة في بيان توضيحي، بأنها في انتظار تسييل القيمة المُخصّصة لحساب مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية؛ وذلك تمهيداً لإحالتها إلى حسابات الشركات التي تم الترسية عليها.

وأشادت وزارة التربية والتعليم بجهود النائب العام، وكذلك رئيس وأعضاء مجلس النّواب، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي لما أبدوه من تجاوب في سبيل تذليل العراقيل، بما يضمن طِباعة الكتاب المدرسي، ووصوله في الوقت المناسب للطلاب.

وذّكرت الوزارة بما قامت به عبر مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية من تواصل على مدار الساعة، وطيلة الأيام مع الجهات المُختصة من ديوان المحاسبة، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية الذين قاموا بالمطلوب، في الوقت المطلوب، ودون أي تأخير، بحسب نص البيان.

وطمأنت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور والطلاب بأنها ستكون على تواصل معهم بخصوص طِباعة الكتاب المدرسي، وبدء وصول شحناته إلى الموانئ الليبية.