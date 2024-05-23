 الموت يغيب لاعب كرة قدم مغربي بأزمة قلبية

توفي لاعب كرة القدم أيوب أيت عيشت، بشكل مفاجئ عقب تعرضه لأزمة قلبية، مساء الثلاثاء، ذكرت تقارير إعلامية محلية مغربية.

وذكر موقع “هسبريس” المحلي، أن لاعب النادي الرياضي البلدي في مدينة ورزازات، أيوب أيت عيشت، توفي جراء إصابته بأزمة قلبية، دون الكشف عن عمره أو مزيد من التفاصيل.

وأعلن النادي الرياضي البلدي لورزازات الذي ينشط في قسم الهواة، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن رحيل لاعبه الذي وصفه بـ”الخلوق”.

وجاء في البيان: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى جوار ربه لاعبنا الخلوق أيوب أيت عيشت، تعازينا الحارة لأفراد عائلته ولجميع مكونات النادي الرياضي البلدي لورزازات وللجمهور الورزازي كافة”.

من جانبها، أرسلت “العصبة الوطنية لكرة القدم هواة” ممثلة بشخص رئيسها، جمال كعواشي، رسالة تعزية للنادي الرياضي البلدي، حسب موقع “هبة سبورت” المحلي.