الموت يغيّب الحكم الدولي «محمد العفاس»

غيّب الموت أحد أبرز حكام كرة القدم داخل الصالات، الحكم الدولي “محمد مفتاح العفاس”، الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وأعربت لجنة الحكام العامة والأندية الرياضية والوسط الرياضي في ليبيا، “عن بالغ الحزن والأسى لرحيل “العفاس”، الذي يعد رمزاً من رموز الرياضة في بنغازي”، مشيدين “بأخلاقه الرياضية العالية وتفانيه في عمله”.

وقال فوزي الدالي، الحكم ومقرر لجنة الحكام بنغازي، لوكالة “وال”: “إن الفقيد كان له دور بارز في تطوير لعبة كرة القدم داخل الصالات والمساهمة في انتشارها بشكل واسع”.

وأشار إلى أن “العفاس” التحق بمجال التحكيم عام 2009 وحصل على الشارة الدولية في عام 2017، وحكم نهائيات كرة الصالات عام 2021 بطرابلس، وعام 2022 في الزاوية، وعام 2023 ببنغازي، وعام 2024 بمدينة مصراتة”.

وأضاف الدالي، “أن الفقيد كان مثلا أعلى للحكام الشباب، حيث تميز بالانضباط والالتزام بالقوانين، كما أنه كان حريصا على تطوير أدائه باستمرار”.

يذكر أن الفقيد “محمد العفاس”، “من مواليد 27 يونيو 1986 ببنغازي، حاصل على بكالوريوس محاسبة، ويعمل موظفا في الخطوط الجوية الليبية، ومتزوج ولديه ولد وبنت”.