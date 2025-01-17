الموت يفجع الوسط الثقافي والأدبي في الخليج

توفي الشاعر الكويتي مسفر الدوسري، إثر معاناة مع المرض استمرت لأكثر من 4 سنوات.

وبحسب صحيفة عكاظ، “يعد مسفر الدوسري، من أبرز الأسماء الشعرية على مستوى الوطن العربي على صعيد القصيدة العامية، وتبوأ اسمه مكانا راقيا، ومكانة مميزة بين شعراء كبار يتفق الجميع على أنهم كانوا من صناع القصيدة الشعبية في ثوبها الحديث”.

ووفق الصحيفة، “يعتبر الدوسري، من صناع الصحافة الشعبية وتحديدا مجلات الشعر الشعبي، حيث أنه كان عنصرا رئيسا في تأسيس عدد من مجلات الشعر الشعبي المهمة، من أهمها: “المختلف، وفواصل، ومشاعر”.

وبحسب الصحيفة، “أصدر الدوسري، ديوانين شعريين هما “صحاري الشوق” و”لعيونك أقول”، وكتابا يشتمل على رؤية تدور حول الحب والعلاقات الإنسانية بعنوان: “ما لم أقله شعرا”.