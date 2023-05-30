المودي لـ«عين ليبيا»: افتتحنا سجل الناخبين لانتخابات العجيلات وبدأنا في التجهيزات

أفاد المستشار الإعلامي للجنة المركزية للانتخابات البلدية باسم المودي بافتتاح سجل الناخبين للانتخابات البلدية في العجيلات.

وأوضح المودي لـ«عين ليبيا» بأنّ من يرغب بالمشاركة في العملية الانتخابية عليه تسجيل نفسه تقنياً بواسطة إرسال رسالة نصية على الرقم «11711» تحتوي على رقمه الوطني، ورقم المركز الانتخابي مع ضرورة ان يكون رقم الهاتف الشخصي مربوط بالرقم الوطنى لمالكه.

وأشار المودي إلى أنّ مدينة العجيلات يوجد بها 14 مركزا انتخابيا، مشيرا إلى البدء في التجهيزات الفنية لإجراء العملية الانتخابية التي سيحدد موعدها خلال الفترة القادمة.

يشار إلى أنّ للجنة المركزية للانتخابات المحلية أنّ نسبة المشاركة في انتخابات بلدية زوارة بلغت 66.6 % من إجمالي المسجلين، وأنّ نسبة الاقتراع في انتخابات درج بلغت 74.9 % من إجمالي المسجلين.