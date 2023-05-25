المودي  لـ«عين ليبيا»: انتهاء الاستعدادات لانتخابات بلديتي درج وزوارة

أفاد مستشار باسم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية باسم المودي بانتهاء الاستعدادت لانتخابات بلديتي درج وزوارة، التي ستجرى السبت القادم.

وأوضح المودي لـ«عين ليبيا» أنّ عدد القوائم المتنافسة على انتخابات بلدية زوارة بلغت 8 قوائم بعدد إجمالي 106 مترشحين، مشيرا إلى أن الناخبين تخطى عددهم 7 آلاف ناخب وناخبة.

وأشار المودي إلى أنّ عدد القوائم المتنافسة في درج، هي 3 قوائم بعدد 37 مترشحا، موضحا أن عدد الناخبين يقارب 2000 ناخب وناخبة.

وأضاف المودي أنّ يوم الصمت الانتخابي سيكون الجمعة، مشيرا إلى عقد ورش تدريبية للقائمين على مراكز الاقتراع لضمان سلامة وسلاسة ومهنية سير العملية الانتخابية.