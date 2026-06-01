الموسوي: أمريكا تمارس ضغوطاً على العراق

اتهم المتحدث الرسمي باسم جماعة “النجباء” العراقية حسين الموسوي، الولايات المتحدة بمحاولة الضغط على العراق لإجبار السلطات على حل الحشد الشعبي وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية في البلاد، وفق ما نقلته وكالة نوفوستي.

وقال المتحدث الرسمي باسم جماعة “النجباء” العراقية حسين الموسوي إن الدعوات المتعلقة بحل الحشد الشعبي أو دمجه ضمن وزارة جديدة لا تعكس إرادة الحكومة العراقية أو الشعب أو القوى السياسية، معتبرًا أنها شروط “تفرضها الولايات المتحدة” على حد تعبيره.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم جماعة “النجباء” العراقية حسين الموسوي أن هذه التحركات تمثل محاولة للتأثير على القرار العراقي في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية، مؤكدًا رفض هذه الدعوات بشكل قاطع واعتبارها تدخلاً في سيادة العراق.

وأوضح أن أي نقاش بشأن مستقبل الحشد الشعبي في المرحلة الحالية لا يحظى بالأولوية لديهم، ولا يتم التعامل معه باعتباره ملفًا مطروحًا للنقاش، وفق تصريحاته.

وفي سياق متصل، أشار الموسوي إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى توسيع نفوذها داخل العراق عبر التأثير على قرارات الحكومة، بما في ذلك ملفات الأمن والدفاع وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه العراق حراكًا سياسيًا متواصلاً لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد موافقة البرلمان العراقي على تعيين علي الزيدي رئيسًا للوزراء، مع استمرار المشاورات لتشكيل الكابينة الوزارية.

وفي سياق موازٍ، زار العراق المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ديفيد بتريوس، حيث عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين عراقيين، وسط تقارير عن طرحه رؤى تتعلق بإعادة هيكلة القطاع الأمني، تشمل دمج قوات الشرطة الاتحادية وحرس الحدود وقوات البيشمركة وفصائل الحشد الشعبي ضمن منظومة واحدة.

ويُذكر أن الحشد الشعبي تأسس عام 2014 لدعم الجيش العراقي في مواجهة تنظيم “داعش”، قبل أن يتم دمجه رسميًا ضمن القوات المسلحة العراقية عام 2016، ويبلغ تعداده نحو 140 ألف مقاتل.

ويعد الحشد الشعبي أحد أبرز مكونات المشهد الأمني العراقي، في حين تشير تقارير ومراقبون إلى تباين المواقف حول دوره، خاصة في ظل اتهامات أميركية لبعض فصائله بوجود علاقات مع إيران.

قوات الحدود العراقية تنشئ سواتر ترابية على الفرات لمواجهة ارتفاع منسوب المياه

أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية، بدء تنفيذ أعمال إنشاء سواتر ترابية على امتداد المناطق المحاذية لنهر الفرات، في إطار إجراءات احترازية تهدف إلى مواجهة مخاطر ارتفاع منسوب المياه والإطلاقات المائية الكبيرة.

وقالت القيادة في بيان رسمي إن الجهد الهندسي التابع للواء مغاوير الحدود يواصل أعماله الميدانية في إنشاء هذه السواتر، وذلك بناءً على توجيهات قائد قوات الحدود، وبهدف تعزيز إجراءات السلامة في المناطق القريبة من مجرى النهر.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تأتي تحسباً لأي مخاطر محتملة قد تنجم عن ارتفاع مناسيب مياه الفرات، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو حماية السكان المحليين والأراضي الزراعية والممتلكات الواقعة على ضفاف النهر.

وأكدت قيادة قوات الحدود أن الأعمال مستمرة بشكل متسارع ضمن خطة وقائية شاملة لمتابعة التغيرات في منسوب المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تقليل أي آثار محتملة في حال استمرار ارتفاع الإطلاقات المائية.

انشاء سواتر ترابية على الجانب المحاذي لنهر الفرات في قضاء الرمانة بمحافظة الأنبار تحسباً لدرء أي مخاطر محتملة نتيجة الإطلاقات المائية الكبيرة وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات