الموعد والتشكيلات والقنوات الناقلة.. مصر والأرجنتين بـ«مواجهة الحسم» في المونديال

تتجه أنظار جماهير كرة القدم العربية والعالمية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب أتلانتا، حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأرجنتيني في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

ويدخل المنتخب المصري المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة، حيث يسعى الفراعنة إلى إقصاء المنتخب الأرجنتيني، حامل لقب كأس العالم 2022، ومواصلة مشوارهم المميز بعد تقديم مستويات قوية والخروج دون هزيمة حتى الآن.

ويعتمد منتخب مصر على خبرات قائده محمد صلاح وروح المجموعة، بحثًا عن التأهل إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وكتابة إنجاز جديد للكرة المصرية والعربية.

في المقابل، يخوض المنتخب الأرجنتيني المواجهة بهدف مواصلة حملة الدفاع عن لقبه العالمي، بقيادة نجمه ليونيل ميسي، وسط رغبة من لاعبي “راقصي التانغو” في تجاوز المنتخب المصري الذي أثبت قدرته على مواجهة المنافسين الكبار.

موعد مباراة مصر والأرجنتين:

تقام مباراة مصر والأرجنتين اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و20:00 بتوقيت الإمارات.

تاريخ مواجهات مصر والأرجنتين

تحمل مواجهة كأس العالم 2026 طابعًا تاريخيًا، إذ ستكون أول مباراة رسمية تجمع المنتخبين في تاريخ بطولة كأس العالم.

وسبق للمنتخبين أن التقيا مرة واحدة فقط، خلال مباراة ودية أقيمت عام 2008 على استاد القاهرة، وانتهت بفوز الأرجنتين بهدفين دون مقابل.

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس تاليافيكو.

خط الوسط: رودريغو دي بول، أليكسيس ماك أليستر، إنزو فرنانديز، لياندرو باريديس.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة.

خط الوسط: حمدي فتحي، مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى زيكو، عمر مرموش.

القنوات الناقلة

تنقل قنوات beIN Sports MAX المباراة باعتبارها الناقل الحصري لمباريات كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتترقب الجماهير مواجهة تحمل الكثير من الأهمية للمنتخبين، إذ يسعى منتخب مصر لتحقيق مفاجأة تاريخية أمام بطل العالم، بينما تبحث الأرجنتين عن مواصلة طريقها نحو الاحتفاظ بالكأس.