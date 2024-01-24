الموكتيلات.. بديل المشروبات الكحولية في السعودية

تقدّم حانة حديثة العهد “كوكتيلات” خالية من الكحول في العاصمة السعودية الرياض، في سياق ما تعتبره المملكة مساعي التجديد.

وذكر تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أن زبائن الحانة كانوا حذرين من التجربة بداية، لكن الحانة التي فتحت أبوابها لفترة وجيزة خلال شهر رمضان العام الماضي، حققت نشاطا تجاريا سريعا.

وتشهد السعودية موجة من الانفتاح غير مسبوقة، تتمثل بالمهرجانات الفنية ومواسم الرياض الترفيهية و تخفيف القيود التي كانت تفرض سابقا باشراف هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، التي قلصت صلاحياتها بشكل كبير.

ويقول إيفانز كاهندي مدير علامة “بلندد باي لايرز” التجارية للمشروبات غير الكحولية المالكة للحانة “بصراحة، كنا متشككين حيال الأمر، ولكنه نجح في نهاية المطاف”.

وأدخلت المطاعم الراقية في المدن الرئيسية بالسعودية، لائحة واسعة من المشروبات الخالية من الكحول في قوائم أطعمتها، وينتقل السقاة المتمرسون من مدن أكثر تحرراً على غرار دبي وبرلين لخدمة الزبائن الأثرياء في المملكة، حيث بدأ يزدهر مبدأ “الموكتيلات” المؤلّفة من خليط من المشروبات بعضها مشابه بالاسم والشكل لمشروبات كحولية لكنها في الواقع خالية من الكحول.

“سرعة التغييرات مثيرة للدهشة”، هكذا قال عبد الله رسلان مدير التسويق لدى “بلندد باي لايرز” التي أقامت مؤخراً شراكة مع “المملكة سوشيال داينينغ” وهي قاعة مطاعم جديدة في “مركز المملكة” للتسوّق بالرياض، لتقديم كوكتيلاتها المميزة بما في ذلك حامض التمر المنكّه و”نو-غروني”، المشروب غير الكحولي الذي سُمّي كذلك نسبة إلى “نوغروني” المشروب الكحولي الإيطالي.

ويضيف رسلان “لن أكذب عليك، السعودية دولة دينية إلى حد ما، لكننا نرى كيف أصبحت أكثر قدرة على التكيّف مع ما يحدث في العالم”، متابعا “هل واجهنا معارضة كبيرة في الماضي؟ نعم، لقد حدث ذلك. هل ما زلنا بحاجة إلى تثقيف الكثير من الناس حيال هذه المشروبات؟.. نعم علينا القيام بذلك. ولكن خطوة بخطوة، هذا هو كل ما نطلبه”.