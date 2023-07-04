«المونيتور»: العقوبات على الشركات الإماراتية ستؤثر على «فاغنر» في ليبيا

قالت صحيفة «المونيتور» البريطانية إنّ العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا على الشركات الإماراتية قد تؤثر على وجود مجموعة «فاغنر» الغامض في ليبيا.

وأضافت الصحيفة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلن فرض عقوبات على 4 شركات إماراتية وفرد واحد على صلة بمجموعة «فاغنر» الروسية.

وذكرت وزارة الخزانة أن إحدى الشركات مقرها دبي، تعمل في مجال توزيع السلع الصناعية، إلى جانب شركة أخرى مقرها دبي تعمل في الذهب والألماس، وأن من يسيطر عليها، هو قائد فاغنر «يفغيني بريغوجين».