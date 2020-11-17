المُعارضة الأرمنية تدعو لإقالة «باشينيان» وإلغاء حالة الحرب

العضو في حزب “أرمينيا المزدهرة” المعارض، نايرا زغرابيان، دعت نواب الجمعية الوطنية إلى إلغاء “حالة الحرب” في البلاد وإقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وقالت زهرابيان في جلسة برلمانية: “اليوم في غرفة الاجتماعات هذه يجب مناقشة قضية واحدة فقط، إلغاء حالة الحرب واستقالة نيكول باشينيان، وليس لدينا أي حق أخلاقي في مناقشة قضية أخرى” بحسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وتشهد العاصمة الأرمنية يريفان، مسيرات منذ عدة أيام، يطالب المشاركون فيها باستقالة باشينيان بسبب توقيعه على اتفاق لوقف إطلاق النار في قره باغ.