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المیزانیة الفیدرالیة الأمريكية تُسجل أكبر عجز سنوي منذ 2012!

عين ليبيا | آخر تحديث: 26 أكتوبر 2019 - 10:15
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یشكل عجز المیزانیة الأمریكیة العام الجاري أكبر فجوة بین الواردات والنفقات في الولایات المتحدة منذ سبع سنوات. [إنترنت]
أكدت وزارة الخزانة الأمریكیة أمس الجمعة أن المیزانیة الفیدرالیة سجلت في السنة المالیة المنتھیة أكبر عجز سنوي منذ عام 2012 غیر أنه جاء أقل من التوقعات.

حيث قالت الوزارة في بیان أن العجز في السنة المالیة التي اختتمت في 30 سبتمبر الماضي بلغ 984 ملیار دولار أمریكي بزیادة 205 ملیارات دولار عن السنة المالیة السابقة، وبذلك تبلغ نسبة عجز المیزانیة للسنة المالیة الأمریكیة المنتھیة من الناتج المحلي الإجمالي4.6 في المئة بارتفاع 8.0 نقطة مئویة عن السنة السابقة.

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هذا ویشكل عجز المیزانیة الأمریكیة العام الجاري أكبر فجوة بین الواردات والنفقات في الولایات المتحدة منذ سبع سنوات، لكن البیان استدرك بأن العجز الحالي جاء أقل من التوقعات بـ16 ملیار دولار أثناء مراجعة منتصف السنة المالیة 2020.

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