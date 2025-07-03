النائبة «صباح جمعة» تلتقي نازحي ترهونة بالمنطقة الشرقية وتناقش أوضاعهم المعيشية

التقت عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة ونائب مقرر المجلس، صباح جمعة، بمختار محلة نازحي ترهونة في المنطقة الشرقية، وعدد من أهالي المدينة، وذلك خلال لقاء عُقد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وجاء اللقاء في إطار متابعة أوضاع نازحي ترهونة المقيمين في المنطقة الشرقية، حيث ناقشت النائبة جمعة مع الحضور الظروف المعيشية التي يواجهونها، واستعرضت أبرز التحديات والصعوبات التي تؤثر على حياتهم اليومية، مؤكدة سعيها الدائم لتذليل العقبات والعمل على إيصال مطالبهم إلى الجهات المختصة.

وفي ختام اللقاء، قام أهالي ترهونة المقيمون في المنطقة الشرقية بتقديم درع العطاء للنائبة صباح جمعة، تعبيرًا عن تقديرهم لجهودها المتواصلة في خدمة أبناء المدينة، وحرصها الدائم على دعم قضاياهم والدفاع عنها داخل أروقة المجلس.