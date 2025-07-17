النائب الأول لرئيس مجلس النواب يزور المكتبة البرلمانية في بنغازي

أجرى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، زيارة إلى المكتبة البرلمانية بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي، برفقة عدد من أعضاء مجلس النواب، وهم: سالم قنان، معاذ رافع، عبدالسلام نصية، صلاح الزوبيك، عائشة شلابي، وربيعة أبوراس، إلى جانب رئيس ديوان المجلس عبدالله المصري الفضيل.

واطّلع الوفد خلال الزيارة على محتويات المكتبة من كتب وموسوعات ووثائق، إضافة إلى الوسائل التقنية الحديثة والمساحات المخصصة للقراءة والاطلاع، التي تهيئ بيئة معرفية متكاملة لرواد المكتبة.

كما شملت الجولة زيارة للأقسام المختلفة، حيث قدّم القائمون على المكتبة شروحاً تفصيلية حول آليات اقتناء الكتب وفهرستها وتصنيفها، وفق أحدث النظم المعتمدة في علم المكتبات.

وتعرّف الوفد أيضاً على خدمات المكتبة الإلكترونية، التي تتيح الوصول إلى المصادر والمراجع بصيغ رقمية حديثة، مما يعزز من فرص البحث والاطلاع للباحثين والمختصين.

وأشاد النائب الأول فوزي النويري بمستوى التنظيم والمحتوى العلمي للمكتبة، مثمّناً الجهود المبذولة من قبل رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل وموظفي الديوان في تنفيذ هذا المشروع الثقافي والمعرفي، الذي وصفه بأنه مصدر فخر واعتزاز لمجلس النواب ولكل الليبيين.

وفي ختام الزيارة، قدّمت أمينة المكتبة درعاً تذكارياً باسم ديوان مجلس النواب إلى النائب الأول فوزي النويري، تقديراً لزيارته ودعمه للمكتبة.