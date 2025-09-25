النائب الأول لرئيس مجلس النواب يلتقي نائب سفير المملكة المتحدة لبحث التطورات السياسية في ليبيا

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، الأربعاء، نائب سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، بن رولنجس، في مقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس.

وناقش اللقاء عددًا من القضايا السياسية ذات الأولوية، حيث تم بحث تطورات المشهد الراهن وسبل الدفع نحو حلول عملية قابلة للتنفيذ وفق جدول زمني يعكس تطلعات الشعب الليبي للانتقال إلى دولة المؤسسات وترسيخ قواعد واضحة ومستقرة للعملية السياسية في البلاد.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب على أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الشركاء الدوليين لتعزيز فرص الوصول إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة تضمن وحدة ليبيا واستقرارها.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل الدوري الذي يجريه مجلس النواب مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة، لتعزيز دور المؤسسة التشريعية في قيادة المسار السياسي ودعم جهود الاستقرار في ليبيا.