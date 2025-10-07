النائب الثاني لرئيس مجلس النواب: رفضنا تجزئة المناصب السيادية وندعو لتغيير جذري بالمؤسسات

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة أوحيدة، في بيان رسمي، أن تغيير المناصب السيادية في ليبيا يجب أن يتم ضمن حزمة واحدة متكاملة وفقًا للاتفاق السياسي الليبي، مُؤكدًا على رفض تجزئة المناصب أو تمريرها تحت أي ذريعة كانت.

وأوضح النائب دومة أوحيدة أن الاتفاق الذي تم في بوزنيقة بشأن المناصب السيادية قد تم خرقه بشكل واضح، مشيرًا إلى أن التعيينات التي تمت مخالفة لما تم الاتفاق عليه.

وأكد أن مجلس النواب هو الجهة المخولة دستورياً وقانونياً بإصدار القرارات السيادية وتسمية رئاسات المناصب السيادية.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تغييرًا جذريًا في بنية مؤسسات الدولة العليا، ودعا إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بناءً على رغبة أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا في منظومة الانتخابات.

وفي ختام بيانه، دعا النائب إلى التركيز على المصلحة الوطنية العليا والعمل بجد نحو بناء ليبيا جديدة، مؤسسات شرعية، وكوادر جديدة تعكس إرادة الشعب الليبي.