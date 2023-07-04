النائب العام: المقبوض عليه برأس إجدير مطلوب لسلطة التحقيق

التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في طرابلس، مع أعيان وحكماء مدينتي زوارة والزاوية.

وطالب الوفد في مستهل اللقاء، استجلاء قضائية إجراء القبض على مواطن يقطن مدينة الزاوية أثناء مروره إلى داخل البلاد عبر منفذ رأس جدير الحدودي.

وأكد النائب العام على أن المعني مطلوب لدى سلطة التحقيق؛ وقد ارتكن إجراء ضبطه على الأوامر القضائية الصادرة في مواجهته عقب تحقيق ظروف وملابسات إسهامه في ارتكاب واقعات قتل؛ واتجار في مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وتهريب محروقات؛ ثم انتهى إلى ضرورة استجابة قادة الجهات الضبطية المختصة إلى إنفاذ أوامر النيابة العامة دون إرجاء؛ بالمبادرة إلى اتخاذ إجراءات عرض المتهم على النيابة العامة في أوقات تدرأ عنهم مسؤولية التأثير في سير العدالة ؛ والامتناع عن أداء الواجب ؛ ومساعدة مقبوض عليه على الهرب.